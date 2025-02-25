جامعة المنيا: مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات

قرر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، خلال الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنية لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات، تقديراً لما بذلوه من جهود للعملية التعليمية والبحثية .



وخلال المجلس، قدم الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اعاده الله على الامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقرر المجلس، الموافقة على مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025، بالنسبة للعاملين وذلك في إطار تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الشهر الكريم.

واهدي الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، الدكتور طه السعيد المستشار القانوني للجامعة، درع الجامعة لانتهاء فترة عمله بالجامعة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال فترة عمله ، متمنياً له كل التوفيق.

ومن جانبه اعرب الدكتور طه السعيد عن شكرة وتقديره لرئيس الجامعة والعمداء للتكريم .