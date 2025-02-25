غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز.

يواجه فريق غزل المحلة، نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

حماس كبير على لاعبي غزل المحلة لمصالحة جماهير زعيم الدلتا

وشهد مران غزل المحلة حماسًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على مصالحة الجماهير في لقاء الجمعة أمام إنبي.

من جانبه، شدد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على أهمية الاستعداد الجيد والقتال على كل كرة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وكان غزل المحلة عاد إلى تدريباته على استاد غزل المحلة اليوم، للمرة الأولى منذ مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز زعيم الدلتا بهدفين مقابل هدف.

خسر غزل المحلة أمام زد بثنائية دون رد في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، ليفرض مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس وليد خليل عقوبات على اللاعبين، بإيقاف المستحقات وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن.