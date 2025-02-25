معسكرات تشجير ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الـ17 بجامعة جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لجامعة جنوب الوادي معسكرات تشجيرا بجوار المزرعة وعدد من كليات الجامعة.

جاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر بجامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى مشاركة وزارة البيئة بمعسكر التشجير واهداء 1000 شجرة تم توزيعها في مختلف انحاء الجامعة في اطار الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء كما تشارك مبادرة هنجملها في فعاليات الأسبوع البيئي وانشطة التشجير بحضور المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء المبادرة.