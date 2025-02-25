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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

معسكرات تشجير ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الـ17 بجامعة جنوب الوادي

الاسبوع البيئي السابع
الاسبوع البيئي السابع عشر بجامعة جنوب الوادي
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 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لجامعة جنوب الوادي معسكرات تشجيرا بجوار المزرعة وعدد من كليات الجامعة.

جاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر بجامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى مشاركة وزارة البيئة بمعسكر التشجير واهداء 1000 شجرة تم توزيعها في مختلف انحاء الجامعة في اطار الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء كما تشارك مبادرة هنجملها في فعاليات الأسبوع البيئي وانشطة التشجير بحضور المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء المبادرة.

الاسبوع البيئي السابع عشر جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي