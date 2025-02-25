"القاصد" يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى، وأبناء ومنسوبى الجامعة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتقدم الدكتور أحمد القاصد باسمه واسم مجلس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لمعالى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارته للجامعة ومشاركته فى وضع حجر أساس توسعات معهد الأورام ومستشفى الجراحة التخصصي وافتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة وعيادات طب الأسنان، بالإضافة إلى جولة تفقدية بجامعة المنوفية الأهلية، معبرًا عن تقديره لدعم الوزير وجهوده في تعزيز مسيرة التعليم العالي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الوزير بمؤسسات التعليم العالي وتطويرها، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التعاون بين الجامعة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي، لافتا إلى أن الوزير خلال جلسة المجلس الأعلى الأخيرة قد أثنى علي ما شهده من إنجاز وتطور بالمنشآت الطبية بجامعة المنوفية خاصة مشروع المدينة الطبية وبدء المرحلة الأولى منها والتى تشمل توسعات معهد الأورام الذى يعد من أهم المنشآت الطبية لتوفير رعاية طبية متخصصة فى مجال الأورام وتحسين جودة الرعاية الصحية.

كما وجه رئيس الجامعة أيضًا الشكر للمحافظ على دعمه المستمر وتعاونه الفعّال في إنجاح زيارة وزير التعليم العالي.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها المحافظ لتسهيل هذه الزيارة وتعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة، مما يعكس الحرص المشترك على دعم مسيرة التعليم العالي والارتقاء بالخدمات الأكاديمية والبحثية، كما أكد أن هذا الدعم يُعدّ مثالًا رائعًا للتعاون بين المؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية.

وختاما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع من ساهم في تنظيم زيارة وزير التعليم العالي، معربًا عن امتنانه للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل بالجامعو لضمان نجاح الزيارة، مشيدا بالتعاون المثمر والتنظيم المتميز الذي يعكس التزام الجميع بتقديم صورة مشرفة عن الجامعة، كما أكد أن هذه الجهود تعبر عن روح الفريق والعمل الجماعي التي تسهم في تحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ياسر سعد رماح بمناسبة صدور قرار بتكليفه للقيام بعمل عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية متمنيا له التوفيق في تأدية مهام عمله.

واستأنف القاصد الجلسة باستعراض أهم الفعاليات التى تمت خلال شهر فبراير الحالى ومن أهمها المشاركة في تعبئة كراتين المساعدات ضمن قوافل الإغاثة الموجه دعما لأهالي قطاع غزة وتفقد أعمال تجهيزات المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والتي تضم كافة الاحتياجات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية والتي تتم بالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجامعة لتوفير احتياجات أشقائنا في قطاع غزة

وافتتاح صيدلية إسعاف 24 فرع جامعة المنوفية بحضور الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمجمع الطبي والتي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة لتوفير الأدوية والنواقص والبدائل.

واستقبال وفد طبي رفيع المستوى من الجامعات الصينية للمشاركة في ورش العمل وفعاليات المؤتمر الاول لأقسام معهد الكبد القومي بالجامعة وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين جامعه المنوفية والجامعات الصينية كما تناول اللقاء استعراض أهم إنجازات الجامعة في مجال التعليم والخدمة الطبية وتجهيز المستشفيات

وأعرب عن سعادته بمناسبة حصول كلية الإعلام علي المركزين الثاني والثالث في الحملات الإعلامية والبرامج الإذاعية بمهرجان الشروق التاسع لإبداعات طلاب الاعلام المقام في المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق.

وفوز فريق كلية الهندسة للسيارات الكهربية "MRT" بالمركز السابع في أولي مشاركاته بماراثون السيارات الكهربية بدولة قطر والذى نظمته شركة شل العالمية من بين 124 فريقا من جميع دول العالم.

وأشار رئيس الجامعة إلى حركة التكليفات والتنقلات التى تمت بين مديري العموم وأمناء الكليات في إطار التطوير المستمر للجهاز الإداري بالجامعة ووحداتها المختلفة وسعي الجامعة المستمر للارتقاء بمستوى الأداء بالجهاز الإداري.

وأحاط الحصور بفعاليات استقبال الدكتور أحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي والوفد المرافق له علي رأس عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في زيارة علمية لمعهد الكبد القومي ومعهد الأورام.

وقام نائبا رئيس الجامعة بعرض موضوعات كل قطاع.