جامعة المنيا تعتمد مواعيد العمل الرسمية للعاملين خلال شهر رمضان

قرر مجلس جامعة المنيا في اجتماعه الدوري اليوم، الموافقة على مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025، بالنسبة للعاملين وذلك في إطار تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور فرحات، على تحول جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة إلكترونياً من خلال بناء نموذج مؤسسي يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي، لتعزيز ريادتها التنافسية لبوابتها الإلكترونية من خلال جهاز إداري كفء لتكون من أفضل البوابات الإلكترونية من حيث تطوير غرف البيانات، والخوادم والربط الشبكي وأجهزة حماية وتامين البيانات، وميكنة جميع أعمال شئون الطلاب، والكنترولات وربطها بالبوابة الإلكترونية للجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية للطلاب، لتيسير إجراءاتها، ولما توفره من وقت وجهد في سبيل الحصول على ورقة إخلاء الطرف، حيث توفر الخدمة عناء البحث عن الجهة المختصة وتوقيعها، كما تتيح الخدمة إمكانية التواصل مع الموظفين والمعنيين بإنهاء إجراءات الطلاب اللازمة، من أجل الاطلاع على الطلبات المحالة لهم، وسرعة تنفيذها، ليكون الإخلاء إلكتروني وليس ورقي تأكيداََ للحوكمة والتحول الرقمي .