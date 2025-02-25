رئيس جامعة المنوفية يكرم أبطال اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب المثاليين

قام الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بتكريم الطلاب الأبطال الحاصلين على المراكز المتقدمة في اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، الذي نظمته وزارة الشباب بالمدينة الشبابية بالإسكندرية .



حضر التكريم الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

قدم الدكتور أحمد القاصد، التهنئة للطلاب ذوى الهمم المتميزين، مشيدا بأدائهم في اللقاء الرياضي وحرصهم على تمثيل الجامعة بشكل مشرف .

كما قدم التهنئة للطلاب المتميزين في الأنشطة العلمية والطلاب المثاليين، مشيرا إلي أن

الجامعة تضع كل إمكاناتها لخدمة ورعاية طلابها لممارسة كافة الأنشطة الطلابية، وذلك فى ضوء توجهات وزارة التعليم العالي بضرورة دعم الطلاب أصحاب المواهب، وتقوية وتعزيز روح الفريق الواحد بين الطلاب .



كما أكد رئيس الجامعة على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، والتى تسير جنبا إلى جنب مع التحصيل العلمى للطلاب .

وقد قام القاصد بتكريم الطلبة والطالبات بتقديم جوائز مادية وعينية وشهادات تقدير لحصولهم على مراكز متقدمة خلال البطولة كما قام بالحصول على صور تذكارية مع الوفد الذي شارك في الفعاليات وأشاد القاصد بمجهودات الفرق التي شاركت في المنافسات في ألعاب.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب ومسؤولو النشاط الرياضي وهم الكابتن ياسر جمال مدير النشاط والكابتن محمود حافظ مسؤول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والكابتن ياسر السيد مدرب فريق كرة الهدف للمكفوفين وجيهان سامي مشرفة الطالبات ،و تكريم ميرفت عرفة مديرة النشاط العلمي والتكنولوجي والدكتور فتح الله الشورى مسؤل النشاط على هامش تكريم الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة وتكريم الطلاب والطالبات الذين شاركوا في منافسات هاكاثون التعليم الذكي الذي نظمته جامعة بنها .

حيث شمل التكريم الطلاب محمد السيد عبد السلام وعبد العزيز أشرف ومحمد ناصر ومصطفى محمد كلية الإعلام لخصولهم على المركز الأول في لعبة كرة الهدف، وأحمد هشام عبد المقصود كلية التربية النوعية لحصولة على المركز الاول في رفع الأثقال، وعمرو أسامة البلتاجي كلية التربية النوعية لحصولة على المركز الأول في ألعاب القوى، ومحمد مصطفى التراس كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف لحصولة على المركز الثاني في رفع الأثقال، وجنى عبد المقصود فوزي كلية التجارة بالمركز الثاني في رفع الأثقال، وشيماء ناصر القصاص كلية التربية النوعية بالمركز الثاني رفع أثقال، وأمل فوزي السعدني كلية التجارة بالمركز الثاني في لعبة تنس الطاولة قصار القامة ومؤمن عشماوي خصير كلية الهندسة بمنوف بالمركز الثالث ألعاب القوى، والسيد أيمن الجعارة كلية الحقوق بالمركز الثالث رفع أثقال، وسارة شريف سعد كلية الأداب بالمركز الثالث ألعاب قوى، ومريم عبد النبي محمد ومنار فيص أحمد وسلمى محمد توفيق من كلية التربية النوعية بالمركز الثالث في ألعاب القوى ورفع أثقال وتنس الطاولة .

وعلى مستوى الطالب المثالي قام رئيس الجامعة بتكريم الطالب محمد محمد فاروق كلية الطب، لحصولة على المركز الأول على مستوى الجامعة، والمركز الثاني الطالب عبد الرحمن السيد محمد كلية الذكاء الإصطناعي والمركز الثالث الطالب مؤمن عشماوي خضر كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

وعلى مستوى الطالبات حصلت على المركز الأول الطالبة نوران السيد نيازي كلية طب الأسنان، والمركز الثاني ندى سمير جبريل كلية الطب، والمركز الثالث سندس محمد السيد كلية طب الأسنان .

وقام القاصد بتكريم الطلبة والطالبات الذين شاركوا في مسابقة الهاكاثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي (التعليم الذكي) التي نظمتها جامعة بنها مؤخرا وحصلت جامعة المنوفية على المركزين الثاني والثالث وهم، محمد ممدوح وعمر عادل وعمر ياسر وعمر ابراهيم ومنة الله مدحت ومحمود حمدي ومروان محمد وميرفت محمد ،و مايا أحمد زاهر .