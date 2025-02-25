محلل سياسي: إسرائيل تسعى لتدمير المخيمات وتهجير الفلسطينيين

أكد محمد حجازي، الكاتب والمحلل السياسي، أن ما يجري حاليًا في الضفة الغربية، خصوصًا ضد المخيمات الفلسطينية، يعكس أهدافًا إسرائيلية واضحة تهدف إلى إخلاء وتدمير هذه المخيمات.

وأوضح حجازي، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تسعى إلى محو الشواهد الحية على نكبة عام 1948، من خلال تهجير سكان المخيمات الفلسطينيين وتوزيعهم على المدن الفلسطينية، في محاولة لإلغاء وجودهم كلاجئين، مشيرًا إلى أن هذا المخطط ليس جديدًا، لكنه يُنفذ الآن بوتيرة متسارعة، مدعومًا بإجراءات مثل منع وكالة "أونروا" من ممارسة مهامها، خاصة في مدينة القدس، وإغلاق مكتبها الرئيسي هناك.

وأضاف أن ما يحدث هو "جريمة مكتملة الأركان"، كما وصفها متحدثون باسم الأمم المتحدة، مشيرًا إلى تصريحات تفيد بأن 45 ألف فلسطيني أُجبروا على مغادرة المخيمات في الضفة الغربية، وسط مخاوف من منع عودتهم إليها.

ولفت إلى أن المخيمات تتعرض لتدمير ممنهج للبنية التحتية والطرق، مما يجعلها بيئة غير صالحة للحياة، وهو ذات النهج الذي اتبعته إسرائيل في قطاع غزة، وتسعى الآن لتكراره في الضفة الغربية. وشدد على ضرورة الانتباه لهذا المخطط والتصدي له بكل الوسائل الممكنة.