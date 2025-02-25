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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حبيبة عصام تحرز الهدف الثاني لمنتخب الكرة النسائية أمام رواندا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرزت حبيبة عصام لاعبة منتخب الكرة النسائية الهدف الثاني في شباك منتخب رواندا في المباراة التي تجمعهما في مباراة الإياب في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

 

وكانت  اللاعبة منة طارق لاعبة منتخب الكرة النسائية احرزت الهدف الأول في شباك منتخب رواندا في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

لتحرز اللاعبة أوساناس زوادي لاعبة منتخب رواندا هدف التعادل أمام المنتخب الوطني للكرة النسائية، في المباراة التي تجمعهن ضمن منافسات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .

 وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

حبيبة عصام منتخب الكرة النسائية الكرة النسائية