جامعة المنيا: استمرار فتح المنصة التعليمية لرفع المقررات الإلكترونية

قدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقرر رئيس الجامعة، استمرار فتح منصة الكتاب الإلكتروني أمام اعضاء هيئة التدريس لرفع المقررات الدراسية والمناهج حتى صباح الأحد المقبل، مشيداََ بالكليات في رفع المقررات الدراسية على المنصة التعليمية ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا .

وأكد الدكتور فرحات ، على تحول جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة إلكترونياً من خلال بناء نموذج مؤسسي يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي، لتعزيز ريادتها التنافسية لبوابتها الإلكترونية من خلال جهاز إداري كفء لتكون من أفضل البوابات الإلكترونية، من حيث تطوير غرف البيانات والخوادم والربط الشبكي وأجهزة حماية وتامين البيانات، وميكنة جميع أعمال شئون الطلاب، والكنترولات وربطها بالبوابة الإلكترونية للجامعة.

وشدد رئيس الجامعة ، على تطبيق خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية للطلاب ، لتيسير إجراءاتها، ولما توفره من وقت وجهد في سبيل الحصول على ورقة إخلاء الطرف، حيث توفر الخدمة عناء البحث عن الجهة المختصة وتوقيعها، كما تتيح الخدمة إمكانية التواصل مع الموظفين والمعنيين بإنهاء إجراءات الطلاب اللازمة، من أجل الاطلاع على الطلبات المحالة لهم، وسرعة تنفيذها، ليكون الإخلاء إلكتروني وليس ورقي تأكيداََ للحوكمة والتحول الرقمي .