الدوري السعودي.. الهلال يصالح جماهيره باكتساح الخلود بخماسية وبمشاركة ديانج

اكتسح فريق الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه الخلود بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تفوق الهلال على الخلود في شوط المباراة الأول، سواء بالاستحواذ على الكرة أو بالسيطرة على مجريات اللعب، حتى تمكن من إحراز 4 أهداف، منها هدفين في دقيقتين متتاليتين.

افتتح مالكوم التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد مالكوم مجددًا للتهديف في الدقيقة 20، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو رباعية الهلال في شباك الخلود بالشوط الأول في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، عزز سالم الدوسري تقدم الزعيم بهدف خامس في الدقيقة 55، قبل أن يحرز عبد الرحمن السفري هدف الخلود الوحيد في اللقاء في الدقيقة 65.

مشاركة أليو ديانج في مباراة الهلال ضد الخلود

شهدت المباراة مشاركة المالي أليو ديانج مع الخلود أمام الهلال، حيث بدأ أساسيًا وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 63 لاستبداله.

بذلك، شارك ديانج في 21 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي هذا الموسم، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بهذا الفوز، نجح الهلال في مصالحة جماهيره بعد الخسارة من اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي في المباراة الماضية برباعية مقابل هدف.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.