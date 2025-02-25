قصور الثقافة تقيم المعرض الثاني للكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية.. صور

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، معرضا للكتاب والحرف التراثية والبيئية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

يقدم المعرض للعاملين بالوزارات المختلفة، ويستمر حتى بعد غد الخميس، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتطرح هيئة قصور الثقافة خلاله مجموعة متنوعة من أحدث الإصدارات، بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الكتب التي شاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة.

كما يشمل المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، مجموعة متميزة من الأعمال الحرفية والتراثية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة ثقافة الشباب والعمال والتمكين الثقافي وثقافة المرأة والجمعيات الثقافية، ومن المقرر إقامة المعرض بشكل دوري في نهاية كل شهر.

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