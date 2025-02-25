تأهل 3 فرق لتمثيل جامعة حلوان الأهلية بمسابقة "Hult Prize" العالمية

عقدت جامعة حلوان الاهلية التصفيات النهائية لمسابقة "Hult Prize" العالمية لريادة الأعمال.

وتأتي هذه المسابقة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث تنافست الفرق الطلابية بمشروعات مبتكرة تستهدف معالجة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أقيمت الفعاليات بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال تحت اشراف الدكتور جمال علي، عميد الكلية، والدكتورة هند عودة، منسق البرامج، بالتعاون مع لجنة الأسر العليا باتحاد طلاب الجامعة والطالب يوسف عبد المجيد، منسق المسابقة بالجامعة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها المحوري في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وصرح : "أن الجامعة ليست مجرد مكان للتعليم الأكاديمي فحسب، بل هي منصة لصقل المواهب وتنمية المهارات العملية والقيادية، و نضع الطالب في مركز اهتمامنا ونعمل على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.



وأضاف الدكتور قنديل أن مشاركة طلابنا في مسابقات عالمية كـ Hult Prize تعكس التزامنا بتخريج جيل قادر على المنافسة عالمياً والمساهمة في حل التحديات المعاصرة.

ونحرص على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

فيما أعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة هند عودة منسق برامج كلية العلوم الإنسانيةوالتجارة وإدارة الأعمال، الدكتورة سارة شلشل مدرس التسويق، الدكتورة نهال علام مدرس ريادة الأعمال، الدكتورة نهى ابو زيد مدرس ريادة الأعمال عن الفرق المتأهلة والتي تتنافس مع الجامعات الأخرى خلال المسابقة وجاء ترتيبها كالتالي:

فريق ecomotion عن كلية العلوم الصحية التطبيقية، والذي قدم مشروع لإنتاج الأطراف الصناعية بمواد صديقة للبيئة وبتكنولوجيا حديثة بأقل من 20% من سعره الحالي

فريق Ugistics عن كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، والذي قدم مشروعاً للخدمات اللوجيستية لتسهيل التواصل بين عربات النقل الثقيل والشركات

فريق Ecovade عن كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، والذي قدم مشروعاً لتصنيع الأقفاص لنقل الأطعمة مصنع من أوراق الذرة بديلا عن الأقفاص الخشبية والبلاستيكية

يُذكر أن مسابقة "هالت" Hult Prize تُعد واحدة من أبرز المسابقات العالمية التي تُنظم سنوياً، وتهدف إلى تحفيز الإبداعات الفكرية لطلاب الجامعات لابتكار حلول مستدامة للقضايا المجتمعية الملحة، وتقدم المسابقة جائزة مالية قيمتها "مليون دولار" كتمويل أولي يدعم الفريق الفائز في تحويل مشروعه الريادي من فكرة إلى واقع ملموس يسهم في إحداث تغيير إيجابي على المستوى العالمي.