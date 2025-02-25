اليوم.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بشمال سيناء

تطلق وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لاكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج الذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم مجموعة من الورش التدريبية المجانية بقصر ثقافة العريش، تستمر حتى بعد غد الخميس، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في مجالات الموسيقى "عزف وغناء"، الفنون التشكيلية، المسرح، الكتابة الأدبية، والفنون الأدائية (الأراجوز)، ويقوم بالتدريب فيها نخبة من الأكاديميين المتخصصين، والفنانين، بهدف تنمية القدرات الفنية والأدبية للمشاركين.

البرنامج تقيمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة شمال سيناء، بإدارة أشرف المشرحاني.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة"، بدءا من الإجازة الصيفية بعدة محافظات منها: دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، المنيا، قنا، والبحر الأحمر، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة، لاكتشاف ودعم المزيد من المواهب، وإعداد جيل جديد من المبدعين.

