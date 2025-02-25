حريق ضخم يلتهم مزرعة ماشية بدمياط

شهدت قرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، حريق ضخم التهم قرابة ١٦ بقرة في حظيرة ماشية.

كما وصل الحريق إلى ثلاثة منازل أخرى، حيث امتدّت لهم السنة النيران وسط حالة من الذعر لدى الأهالي، وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق .

تم إخطار قوات الشرطة، لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وحصر الخسائر التي وصلت إلى ١٦ بقرة ولم تصل إلى الأرواح .

كما تم إخطار قوات الحماية للسيطرة على الحريق واخماد النيران، حيث تم الدفع بتشكيلات من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق واخماد النيران .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، بلاغا أفاد بنشوب حريق هائل داخل مزرعة ماشية في قرية السوالم في مركز كفر سعد في دمياط مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز كفر سعد في دمياط، نحو موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بينما تمكنت شركة ريبكو جاس من فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، إضافة إلي فصل خدمات التيار الكهربي عن موقع الحادث تمهيدا للسيطرة على الحريق.

