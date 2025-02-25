الرشاقة السريعة ثمنها الموت.. 80 ضحية لحقن التخسيس ببريطانيا

أصبح التخلص من السمنة هاجسًا عالميًا، حيث يتزايد الاعتماد على الحلول السريعة مثل العمليات الجراحية وحقن التخسيس بدلاً من الطرق التقليدية كالحمية والرياضة، ولم يخلُ هذا التوجه من المخاطر، حيث كشفت تقارير بريطانية عن وفاة أكثر من 80 شخصًا بعد استخدام أدوية لإنقاص الوزن، من بينها «أوزيمبيك» و«مونجارو»، ما يثير التساؤلات حول مدى أمان هذه العلاجات الشائعة.

تحذيرات رسمية وارتفاع معدلات الوفاة

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سُجلت 22 حالة وفاة خلال شهر يناير الماضي وحده، من بين 80 حالة إجمالية رُبطت باستخدام حقن التخسيس، وذلك وفقًا لهيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، كما أن نحو 400 شخص آخرين احتاجوا إلى العلاج في المستشفيات بسبب المضاعفات الناتجة عن هذه الأدوية، التي طُرحت في الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية.

ما هي حقن التخسيس الأكثر انتشارًا؟

اجتاحت الأسواق في الفترة الأخيرة عدة أدوية لإنقاص الوزن، أبرزها «أوزيمبيك»، «ويجوفي»، و«مونجارو»، وأخيرًا «جودزيلا»، وهو لقاح جديد يُحقن أسبوعيًا ويستهدف ثلاثة هرمونات تتحكم في الشهية، على عكس الأدوية الأخرى التي تستهدف هرمونًا أو اثنين فقط.

ويذكر أنه في الأصل قد طُوِّر «أوزيمبيك» لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، لكنه استُخدم خارج نطاق ترخيصه لعلاج السمنة، فيما حظي «مونجارو» بموافقة رسمية لنفس الغرض، حيث يعتمد كلاهما على المادة الفعالة «تيرزيباتيد»، التي تحاكي الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية والشعور بالشبع.

آثار جانبية مميتة

رغم الفعالية الملحوظة لهذه الأدوية، فإنها لم تخلُ من مخاطر جسيمة، حيث رُصدت آثار جانبية خطيرة، من بينها زيادة خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية، والتهاب البنكرياس الحاد، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وسوء التغذية، وصولًا إلى تساقط الشعر وأعراض اكتئابية قد تصل إلى التفكير في إنهاء الحياة.

كما أفادت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة JAMA Ophthalmology، بأن بعض مرضى السمنة الذين استخدموا «السيماجلوتيد» أو «تيرزيباتيد» أصيبوا بفقدان البصر، وهو ما يرجعه الباحثون إلى تأثير هذه الأدوية على مستويات السكر في الدم، مما قد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في العين.

مخاطر أخرى لحقن التخسيس تستدعي الحذر

يواجه مستخدمو حقن التخسيس خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة مثل تسمم الدم، فشل الأعضاء، النزيف الداخلي، والعدوى، كما أبلغ بعض المرضى عن آلام حادة في البطن وارتفاع شديد في درجة الحرارة، ما يستدعي التدخل الطبي العاجل.

ومع تصاعد الجدل حول هذه الأدوية، يحذر الأطباء من اللجوء إلى الحلول السريعة دون إشراف طبي، مشددين على ضرورة اتباع وسائل آمنة ومستدامة لإنقاص الوزن، مثل الحمية الصحية وممارسة الرياضة، وفي ظل تزايد حالات الوفاة والمضاعفات، يبقى التساؤل الأهم: هل تستحق الرشاقة المخاطرة بالحياة؟