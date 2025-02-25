وزير السياحة: المتحف المصري الكبير إنجاز هندسي ومركز عالمي لعلم المصريات

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية: العرض المتحفي، ومتحف المراكب، والمركز البحثي والتعليمي، مؤكدًا أن عملية نقل المراكب من خلف الأهرامات إلى المتحف تمثل إنجازًا هندسيًا كبيرًا.

كما كشف الوزير في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، عن خطط لتنظيم مؤتمر سنوي في مصر يجمع المتخصصين في علم المصريات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لدراسة هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالمطارات، بما في ذلك تجهيزات خاصة في مطار سفنكس لاستقبال الضيوف والمشاركين.

وأكد أن جميع فرق العمل تعمل بشكل ديناميكي لمواكبة التطورات، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الافتتاح، وسط حملات ترويجية واسعة النطاق داخل وخارج مصر.