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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو المقبل

وزير السياحة
وزير السياحة
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أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها العالمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الرعاة لتمويل الحدث، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بعدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.

وفي لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، أوضح الوزير أن الموعد النهائي للافتتاح لا يزال محددًا يوم 3 يوليو، نظرًا لما يحمله من رمزية كبيرة، مؤكدًا أن فريق العمل ملتزم بالتحضيرات اللازمة لإنجاح الحدث.

وأضاف فتحي أن الافتتاح سيتضمن فعاليات وزيارات لكبار الزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب برنامج يمتد لفترة طويلة بعد الحدث الرسمي، يتضمن مؤتمرات ولقاءات تجمع الخبراء في علم المصريات داخل المتحف.

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