غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مراكز بالفيوم لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بوجود صيانة اللازمة للمرحلة الأولي بمحطة العزب الجديدة، وصيانة خطوط رئيسية بمنطقة العزب أقطار ٦٠٠/ ٧٠٠ / ١٠٠٠ ، مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٠ ساعة اعتباراً من الساعة ٦ مساءاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦ حتي ٤ صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧.

وكشفت شركة مياه الشرب بالفيوم، في بيانها عن المناطق المتأثرة وهي : مدينة الفيوم - الفيوم الجديدة، وكذالك مركز الفيوم بالكامل ما عدا دسيا - زاوية الكرادسة - بني صالح؛ مركز ابشواي : العجميين - طبهار - النصارية - السنجا - ابو جنشو وتوابعهم.

كما أوضحت في البيان، أن مركز يوسف الصديق سيتأثر بعض المناطق به وهي : الشواشنة - النزلة- الحامولي، وكذالك مركز اطسا : المركز والمدينة ما عدا قصر الباسل - تطون - الغرق

مركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - جبله - الأخصاص.