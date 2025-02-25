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الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مراكز بالفيوم لمدة 10 ساعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بوجود صيانة اللازمة للمرحلة الأولي بمحطة العزب الجديدة، وصيانة خطوط رئيسية بمنطقة العزب أقطار ٦٠٠/ ٧٠٠ / ١٠٠٠ ، مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٠ ساعة اعتباراً من الساعة ٦ مساءاً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦ حتي ٤ صباح  يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧.

وكشفت شركة مياه الشرب بالفيوم، في بيانها عن المناطق المتأثرة  وهي : مدينة الفيوم - الفيوم الجديدة، وكذالك مركز الفيوم بالكامل ما عدا دسيا - زاوية الكرادسة - بني صالح؛ مركز ابشواي :  العجميين - طبهار - النصارية - السنجا - ابو جنشو وتوابعهم.

كما أوضحت في البيان، أن مركز يوسف الصديق سيتأثر بعض المناطق به وهي : الشواشنة - النزلة- الحامولي، وكذالك مركز اطسا : المركز والمدينة ما عدا قصر الباسل - تطون - الغرق
مركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - جبله - الأخصاص. 

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