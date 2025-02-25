أنيس بوجلبان يقود مرانه الأول مع المصري البورسعيدي.. صور

خاض الفريق الأول للفريق المصري البورسعيدي، مرانه الأول بحضور أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد للفريق، على استاد الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد لمباراتهم أمام سموحة بعد غد الخميس في الدوري المصري .

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

هذا وقد وافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من : الكابتن أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا ، الكابتن محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى ، الكابتن محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية ، الكابتن أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء ، الكابتن حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.