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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين  المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية ومنتخب رواندا، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا.

لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق .

وأحرزت اللاعبة منة طارق لاعبة منتخب الكرة النسائية الهدف الأول في شباك منتخب رواندا في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

لتحرز اللاعبة أوساناس زوادي لاعبة منتخب رواندا هدف التعادل أمام المنتخب الوطني للكرة النسائية، في المباراة التي تجمعهن ضمن منافسات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني للكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .

 وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

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