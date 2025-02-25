القبض على فتاة حاولت التخلص من طفل سفاح في المقابر بالفيوم

عثر شاب مقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، علي طفل حديث الولادة ملقى بالمقابر، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي توجهت الي مكان البلاغ، وتم نقل الطفل الي مستشفي طامية المركزي لتلقي الرعاية اللازمة.

طفل رضيع وسط مقابر طامية في الفيوم

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز طامية بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بأنه شاهد شابة تلقي طفلا حديث الولادة بمقابر مدينة طامية، وادلي بأوصاف السيدة بالكامل، وبعد أن أثبتت التحريات صحة البلاغ، تم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية ضبط إلى منزل الفتاة التي تم التعرف علي هويتها من خلال توزيع الأوصاف علي المصادر السرية بالمركز، وتدعى" شهد .ع"21 عاما، وألقى القبض عليها بمنزل والدته، وبمواجهتهما أقرت بأنها ألقت الطفل وسط المقابر للتخلص منه.



وجاء في أقوالها بمحضر التحقيق، أن والدتها التي تقيم بمركز طامية منفصلة عن والدها الذي يقيم في مدينة بورسعيد، وهي تقيم بصحبة والدها، وتعرفت علي شاب من أبناء بورسعيد، يدعى" أحمد .ع " 23 عاما ، وحملت منه سفاحا، وعندما حان موعد الوضع أشارت عليها شقيقتها بالتوجه إلى والدتها في طامية، ووضع الطفل والتخلص منه وسط المقابر، حتى تخفي فضيحتها عن أهل منطقتها ببور سعيد.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة العامة، وطالب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث طامية حول الواقعة، وتولي التحقيق.