محافظ دمياط يستقبل زاهي حواس وسفير مالطا بالقاهرة لدعم قطاع الآثار

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم ، الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق و روبرتو باتش سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة ، وباكسو ليناردو جريما نائب رئيس البعثة والقنصل لجمهورية مالطا بالقاهرة .

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " خلاله عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور زاهى حواس ابن محافظة دمياط ، والتى تفتخر به ، حيث أن الدكتور حواس أحد الاعلام البارزين بعلم الآثار والمصريات ، مؤكدًا أن الزيارة فرصة عظيمة للاستفادة من خبراته الكبيرة لدعم قطاع الآثار بمحافظة دمياط ودراسة مقترح لإنشاء متحف للأثاث بدمياط ، لإبراز التاريخ الطويل لتلك الصناعة بدمياط.

ورحب " محافظ دمياط " أيضًا بسفير جمهورية مالطا خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدًا أن هناك علاقات وطيدة بين البلدين ، علاوة على وجود أوجه للتشابه بين دمياط ومالطا ، وأكد أيضًا أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة ، بالإضافة إلى اشتهارها بصناعات متميزة ، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، واعرب عن تطلعه إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم عدد من المحاور ، كما دعا سفير مالطا إلى زيارة مدينة رأس البر التى تتمتع ببقعة سياحية فريدة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط و وجودأول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا.

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة آليات تعميق أواصر التعاون المشترك، وإطلاق خطط تدعم الاستراتيجية التنموية وبما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما وقد أهدى " المحافظ " درع محافظة دمياط الى الدكتور زاهى حواس و سفير مالطا تقديرًا لتلك الزيارة.