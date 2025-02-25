رئيس مصر للمعلوماتية: تعاون مع الشركات العالمية لتحقيق أهداف التحول الرقمي

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، انفتاح الجامعة علي التعاون مع جميع الشركات العالمية العاملة بمجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع توسيع شبكة شركائها حول العالم خاصة مع المراكز البحثية الدولية، بما يسهم في تحقيق اهداف الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية الي التحول الرقمي والمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادنا القومي وإيجاد آليات جديدة تدعم جهود التحول الى اقتصاد المعرفة.

وقالت ان مصر للمعلوماتية نجحت في وقت قصير أن تصبح أحد مراكز الجذب لتلك الشركات والجامعات العالمية، حيث أصبحت الجامعة بندا ثابتا علي جدول زيارات وفود الكثير من الشركات والجامعات العالمية، وذلك لبحث التعاون معنا ومع كلياتنا ومراكزنا البحثية، وهو ملف نوليه أهمية بالغة خاصة في مجالات الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت ان جامعة مصر للمعلوماتية لديها الإمكانيات الاكاديمية من معامل متخصصة وقاعات محاضرات وأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية والاهم كوادر من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين، مما يجعلها الشريك المثالي للتعاون مع سيسكو العالمية في تنفيذ عمليات تدريب وبناء قدرات الشباب المصري.

من جانبها عرضت الدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، استراتيجية عمل الجامعة، التي تركز في أحد محاورها على تبادل الخبرات والتعاون مع شركاء مصر من الشركات العالمية والمؤسسات الدولية خاصة وان مصر للمعلوماتية تمتلك قدرات عديدة تفتح الباب لتعاون وثيق مع تلك الجهات، خاصة في مجال التدريب على الرقمنة وعلوم الحاسب وتطبيقاته العديدة.

وأضافت أن الجامعة تعمل بمنظومة عمل تركز على تحفيز الطلاب وتمكينهم من التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والبحثية والتطبيقية بما يعزز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلاً عن تعزيز قدراتهم في التحول الي رواد اعمال وأصحاب مشاريع وشركات، حيث نساند طلابنا وخريجينا في رحلة تحويل أفكارهم ومبادراتهم الي مشاريع حقيقية ولذا أطلقنا مؤخرا حضانة للشركات الناشئة التي توفر لهم حزمة من الخدمات الفنية والقانونية والتمويلية.