أوساناس زوادي تحرز هدف التعادل في شباك منتخب الكرة النسائية

أحرزت اللاعبة أوساناس زوادي لاعبة منتخب رواندا هدف التعادل امام المنتخب الوطني للكرة النسائية في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

حيث أحرزته في الدقيقة ٢٦ ، وذلك بعد عدة تمريرات قام بها لاعبات المنتخب لتقطع اللاعبة الكرة وتستطيع إحراز هدف لصالح منتخبها.

أحرزت اللاعبة منه طارق لاعبة منتخب الكرة النسائية الهدف الأول في شباك منتخب رواندا في الدقائق الأولى من عمر المباراة .

ويلتقي المنتخب الوطني للكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .

وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .