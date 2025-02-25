مفاجأة في قرار النيابة العامة بشأن وفاة المصرية آية عادل بالأردن

أصدرت النيابة العامة في دولة الأردن قرارًا بإخلاء سبيل زوج السيدة المصرية “ آية عادل” مع التوصية بإيداع أطفالهما في دار رعاية، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية التي حملت رقم ٢٠٢٥/٥٣٧ بإدارة البحث الجنائي في الأردن.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في الأردن أن البيئة الأسرية الحالية قد تشكل خطرًا على صحة الأطفال النفسية والجسدية، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بإيداعهم في دار رعاية توفر لهم الاحتياجات الأساسية والرعاية اللازمة، بعد وجود خلافات أسرية حادة بين الزوجين.

وجاء هذا القرار وسط سعي مستمر من الجهات المعنية لمتابعة القضية وضمان توفير أفضل رعاية ممكنة للأطفال، مع السعي لإيجاد حلول تعيد الاستقرار للأسرة وتضمن بيئة آمنة وصحية لهم.

وتصدر في الساعات الاخيرة اسم “ آية عادل ” الترند بعد الاعلان عن وفاتها اثر السقوط من الشرفة، وبشأن هذا الصدد تباينت الروايات حول حقيقة موتها، فأهل المتوفية وأصدقائها يؤكدون أن زوجها هو من أنهى حياتها بسبب المشاكل التي كثرت بينهم، وفي المقابل نجد الزوج الذي نعى زوجته عبر فيسبوك وزعم أنها توفيت في حادث أليم، حسبما وصف في منشوره.

وطالبت أسرة الفتاة بفتح تحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة "قتل عمد" وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج في منشوره على الفيس بوك؛ ولفت بيان أصدرته أسرة الضحية على فيس بوك، إلى أن تكرار وقائع مماثلة للزوج مع زيجاته السابقة، خلال زواج المتهم من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، واللتان فرتا بسبب سلوكه العنيف المفضي إلى القتل.

