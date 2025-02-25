21 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لـ حرس الحدود.. تعرف عليهم

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق هناك، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود غدًا في الدوري، وذلك بقائمة تضم 21 لاعبًا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي رابيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، محمد عبدالله، جراديشار، وسام أبو علي.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الرابعة عصر غد الأربعاء، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.