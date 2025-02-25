الدوري السعودي.. الهلال يدك الخلود برباعية في الشوط الأول

سحق فريق الهلال ضيفه الخلود برباعية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تفوق الهلال على الخلود في شوط المباراة الأول، سواء بالاستحواذ على الكرة أو بالسيطرة على مجريات اللعب، حتى تمكن من إحراز 4 أهداف، منها هدفين في دقيقتين متتاليتين.

الهلال يكتسح الخلود في الشوط الأول

افتتح مالكوم التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد مالكوم مجددًا للتهديف في الدقيقة 20، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو رباعية الهلال في شباك الخلود بالشوط الأول في الدقيقة 28.

في المقابل، يتواجد المالي أليو ديانج أساسيًا في تشكيل الخلود أمام الهلال، ليشارك في مباراته رقم 21 مع فريقه في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ أحرز خلالها هدفين.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 48 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ55 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الحادي عشر وفي رصيده 25 نقطة.