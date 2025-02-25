خلال جولة تفقدية.. وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل بعض المُقصِّرين للتحقيق

أجرى سامي فضل دياب، وكيل الوزارة، جولة تفقدية بمدرسة القلعة الابتدائية بمدينة الخارجة، يرافقه وصفي حسن، مدير الإدارة التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة وتحسين جودة التعليم بالمدرسة.

وجاءت الجولة التفقدية في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" خلال جولته على ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الكامل للطلاب من خلال مجموعات التقوية كبديل فعّال للدروس الخصوصية، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب. كما حرص على التحاور مع التلاميذ للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وخلال الجولة، قرر الدكتور سامي فضل دياب إحالة عدد من المقصرين إلى الشؤون القانونية، مشددًا على ضرورة معالجة أوجه القصور بالتعاون مع التوجيه المالي والإداري، لضمان تحقيق أفضل أداء داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة. وأكد أن الجولات الميدانية ستستمر لضمان جودة العملية التعليمية والتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين على حد سواء.