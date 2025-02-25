تكثيف المتابعات الميدانية لضمان الانضباط داخل المدارس بالوادي الجديد

في إطار توجيهات الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تشهد الإدارات التعليمية تكثيفًا للمتابعات الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية والتأكد من التزام جميع العاملين بمهامهم الوظيفية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المديرية على تحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل المدارس، ومتابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية داخل لجان الامتحانات.

وفي هذا السياق، قام سمير طاهر، مدير عام التعليم العام، بجولة تفقدية لمدرسة الأمل الابتدائية، حيث رافقه مدير إدارة التعليم الابتدائي، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية، والتأكد من متابعة الغياب اليومي للطلاب، والتزام المعلمين والإداريين بالضوابط المنظمة للعمل.

وشهدت جولة أخرى متابعة لمدرسة بلاط الثانوية ضمن جهود متابعة التعليم الثانوي، حيث تم التأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، ومتابعة سير الامتحانات في أجواء مناسبة تضمن راحة الطلاب وأداءهم بالشكل الأمثل.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم استمرار الجولات الميدانية على مدار الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط داخل جميع المدارس بالمحافظة.