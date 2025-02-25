تشكيل أهلي جدة لمواجهة القادسية في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الثلاثاء، نظيره القادسية على ملعب الجوهرة المشعة، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام القادسية، رفقة البرازيلي جالينو وفراس البريكان، في ظل غياب الجزائري رياض محرز.

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 41 نقطة، بينما يأتي القادسية في المرتبة الثالثة وفي رصيده 47 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد القادسية

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - محمد بكر - ماتيو دامس

خط الوسط: زياد الجهني - جابري فيجا - فرانك كيسي

وفي الهجوم: ويندرسون جالينو - إيفان توني - فراس البريكان.