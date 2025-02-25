مشغولات يدوية وفوانيس.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدرسة الوادي الجديد

افتتح سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، معرض أهلا رمضان بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة يرافقه الأستاذ وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.



وتفقد فضل أجنحة المعرض التي تضمنت مجموعة من المشغولات اليدوية والفوانيس المصنوعة من خامات البيئة البسيطة بتصميم مبتكر بأيدي طالبات المدرسة.



وأشاد سامي فضل ، بالمعروضات وجودتها وتنوعها من إنتاج طالبات المدرسة و التي تجسد المهارات الفنية لهن .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بضرورة تبنى مثل هذه الأفكار البناءة وتبادل الخبرات بين مدارس المحافظة للوصول إلى طالب مبدع ومبتكر نفخر به على مر السنوات.