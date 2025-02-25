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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مشغولات يدوية وفوانيس.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدرسة الوادي الجديد

جانب من معرض اهلا
جانب من معرض اهلا رمضان
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افتتح سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، معرض أهلا رمضان بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة يرافقه الأستاذ وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.


وتفقد فضل أجنحة المعرض التي تضمنت مجموعة من المشغولات اليدوية والفوانيس المصنوعة من خامات البيئة البسيطة بتصميم مبتكر بأيدي طالبات المدرسة.
 

وأشاد  سامي فضل ، بالمعروضات وجودتها وتنوعها من إنتاج طالبات المدرسة و التي تجسد المهارات الفنية لهن .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بضرورة تبنى مثل هذه الأفكار البناءة وتبادل الخبرات بين مدارس المحافظة للوصول إلى طالب مبدع ومبتكر نفخر به على مر السنوات. 

اهلا رمضان معرض أهلا رمضان تعليم الوادي الجديد