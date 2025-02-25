انتخابات نقابة الصحفيين.. محمد سعيد يزور مؤسسة البوابة نيوز خلال جولاته

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 06:27 م

زار الكاتب الصحفي محمد سعيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مؤسسة البوابة نيوز، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها في 7 مارس المقبل.

وحظي سعيد، باستقبال حافل من أسرة تحرير البوابة نيوز، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، وأدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء استعرض خلالها رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.

وخلال الزيارة تحدث سعيد، عن أهم محاور برنامجه الانتخابي الذي يتضمن العمل على تحقيق أجور عادلة للصحفيين، وتطوير المهنة وتشجيع الإبداع الصحفي، بالإضافة إلى تعزيز حرية الصحافة والتصدي للفصل التعسفي، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الصحفيين وتحقيق بيئة عمل مستقرة وداعمة للابداع الصحفي.