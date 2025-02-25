مصرع أب وابنتيه إثر انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببني سويف

شهد طريق مركز ناصر بني سويف حادث أليم نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بترعة الابراهيمية مما ادي الي سقوط ثلاث ضحايا وهم أب وبناته الاثنين من قرية نعيم وكشفت التحريات الأولية التي قام بها المقدم أحمد حسين طرفايه رئيس مباحث مركز شرطة ناصر بأن المتوفيين الي رحمة مولاهم كانوا في طريقهم الي المستشفى وانحرفت السيارة علي الطريق الزراعي مما أدى إلي سقوطها بترعة الإبراهيمية.

وكان قد تلقي مركز شرطة ناصر بلاغ مفاده انقلاب سيارة ملاكي بترعة الابراهيمية بنطاق المركز ، وعلي الفور انتقلت مباحث قسم مركز شرطة ناصر برئاسة المقدم أحمد حسين طرفايه والعقيد محمد فايد مأمور مركز شرطة ناصر الي موقع الحادث للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث وإجراء التحريات اللازمة وتم نقل المتوفيين وعددهم ثلاثة الي المستشفى وجاري البحث عن اخرين.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بنطاق دائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بني سويف ، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية ووقوع ضحايا وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.