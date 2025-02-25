مستشار وزير الصحة: تدشين الجمعية المصرية للأشعة التداخلية لتدريب الأطباء على العلاجات الحديثة| فيديو

قال الدكتور محمد فوزي ، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، إن تخصص الأشعة التداخلية ليس غريباً بل موجود من أكثر من 20 عاما، ولكن لا بد من ثقل مهارات القائمين على هذا الملف المهم، ولذا جاءت فكرة تدشين الجمعية المصرية للأشعة التداخلية لتكون كيانا تدريبيا تنظيميا للاستفادة القصوى من هذا التخصص.

وأضاف فوزي خلال تصريحات صحفية له، علي هامش مؤتمر تدشين الجمعية المصرية للعلاج بالأشعة التداخلية ، إن عدد الاستشاريين المسجلين في مصر في مجال الاشعة التداخلية 200 طبيب، و 600 أخصائي ، وهم من امهر الأطباء موضحاً إن هذا الرقم قليل ولكن بمقارنته بدول العالم في هذا الملف نعد الأعلى في عدد الأطباء في هذا التخصص .

وتابع : إن أطباء الأشعة التشخيصية منتشرون على مستوى مستشفيات الجمهورية وهناك خطة لتوسيع دائرة التدريب للأطباء وتوعية المرضي بفائدة الاشعة التداخلية ، بالإضافة إلى التعاون مع أطباء التخصصات الطبية المختلفة نظراً لأنها خدمة تكميلية مع باقي التخصصات .

قال الدكتور خالد عبدالعزيز ، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ، إن الطرق التشخيصية الجديدة ساهمت بشكل كبير للغاية في علاج الأورام بصفة عامة وأورام البروستات بصفة خاصة .

وأضاف، أن من بين العلاجات الجديدة في ملف الأورام العلاج بالأشعة التداخلية التي أحدثت نتائج مبهرة في علاجات سرطان البروستاتا في مرحله المبكرة ، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الحديثة خلقت نوع من النتائج الإيجابية خاصة فيما يخص التشخيص المبكر والدقيق للعينات بما يوفر في التكلفة ويعطي نتائج عالية .

ومن جانبه قال ، الدكتور سامح محمد عبدالوهاب أستاذ الأشعة التداخلية كلية الطب جامعة عين شمس، إن الأشعة التداخلية تخصص أصبح مُلحاً وضروري التوسع فيه لتداخله في كافة تخصصات الطب مشيرا إلى أن هناك اختلافا ما بين الأشعة العادية والأشعة التداخلية التي أصبحت تعالج وليس تشخص فقط .

وأوضح الدكتور أسامة زين ، استشاري الأشعة الطبية والتشخصية بالأكاديمية العسكرية ، أن الأشعة التداخلية أصبحت فرعاً من فروع الطب لها تخصصات داخلية من المخ - الكبد - الثدي - أورام البروستات ، وغيرها من التخصصات الطبية .

وقال زين ، إن الأشعة التداخلية ليست منافسا للإجراءات الطبية الأخرى سواء الجراحة أو المناظير ولكن كل حالة لها ظروفها الطبية التي من خلالها يتم تحديد الإجراء الطبي السليم بما يخدم المريض بصفة عامة.

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