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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. انطلاق مباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا في أمم أفريقيا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انطلقت الأن المباراة التي تجميع بين منتخب الكرة النسائية ونظيره رواندا.

حيث يلتقي المنتخب الوطني للكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام .

 

 وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

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