وزير الصحة يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية خلال شهر رمضان

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات بديوان عام الوزارة، بمشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تنسيق آليات العمل خلال شهر رمضان المبارك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة على مدار الساعة للمواطنين المترددين على المنشآت الصحية في مختلف المحافظات، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد عمل العيادات وأقسام الطوارئ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه جميع قيادات الوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية إلى المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية خلال الشهر الفضيل، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى مستجدات مشروع تطوير وحدات الرعاية الأساسية، حيث أشار الوزير إلى تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال خلال الفترة الماضية، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القيادات ومديري المديريات بالمحافظات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها ميكنة وحدات الرعاية الأساسية.

كما أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره لجهود قيادات الوزارة المعنيين باستقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيدًا بدقة عمليات الإخلاء والتحويل إلى المستشفيات، فضلًا عن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على استمرار المرور الدوري للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، وجه الوزير بتوفير دورات تدريبية مكثفة لتطبيق الاستراتيجية في جميع المحافظات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من استقدام الخبراء العالميين للعمل في المستشفيات المصرية من خلال توزيعهم بشكل عادل في أنحاء الجمهورية، مع ضمان التنسيق المسبق لقوائم المرضى.

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