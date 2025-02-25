“زراعة النواب” تناقش طلبات إحاطة.. وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، عددا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدد من الموضوعات.

حيث ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جنيدي، بشأن عدم تنفيذ تغطية (200) متر من ترعة الصحارة بمركز ناصر- محافظة بنى سويف - لتوسعة الطريق الرئيسي لبندر ناصر رغم إدراجه بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ناصر، خاصة أن كامل طول الترعة مغطى.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة بنى سويف و المسئولين بوزارة الموارد المائية والري، بالاشتراك مع النائب مقدم طلب الإحاطة، لمعاينة موقع التغطية ودراسة إمكانية استكمال التغطية المطلوبة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهوارى، بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية (700) متر من الترعة الممتدة من قناطر الري جنوباً حتى مدخل قرية أولاد على مركز العسيرات بمحافظة سوهاج في ضوء موافقة وزارة الموارد المائية الري على تغطيتها.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من سكرتير عام محافظة سوهاج ومدير إدارة الري و النائب لمعاينة مواقع التغطيات الواردة بطلب الإحاطة وبيان مدى مطابقتها لشروط ومعايير وزارة الري للتغطيات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن تهالك الكوبرى المار أعلى ترعة الزاوية الذى يعد مدخلاً رئيسياً لقرية إسحاقة بمدينة كفر الشيخ، مما يمثل خطراً على أرواح المواطنين والسيارات.

وأوصت اللجنة بالإسراع في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكوبرى حرصاً على سلامة المارة من الأهالي وتحقيق السيولة المرورية.