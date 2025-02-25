انعقاد الجمعية العمومية لغرفة صناعة الأخشاب واعتماد ميزانيتها

عقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة الأخشاب، اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طارق حبشي، رئيس الغرفة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع الميزانية السنوية للغرفة، بالإضافة إلى القوائم المالية والحساب الختامي لأعوام 2020 و2021 و2023و 2024، كما تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عامي 2021 و2022، والذي أوضح سلامة الإجراءات المالية والإدارية للغرفة.

وارتفع عدد أعضاء الغرفة بنهاية 2024 بشكل ملحوظ ليصل إلى 12,885 عضوًا من جميع المحافظات، مقارنة بـ 4,472 عضوًا في عام 2020، وتغطي الغرفة عدة قطاعات رئيسية، منها صناعة الأثاث، صناعات الألواح والأرضيات الخشبية، كبس وكسوة الألواح الخشبية، بالإضافة إلى قطاع صناعة الإكسسوارات والديكورات المنزلية.

واستعرضت الجمعية العمومية أعمال وأنشطة الغرفة خلال العام المنقضي، ومن بينها التواصل مع الأعضاء في المحافظات عبر تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدة محافظات منها ( دمياط، سوهاج، أسيوط، أسوان، وقنا ) بهدف حصر المشاكل والطلبات الجغرافية للأعضاء والعمل على حلها.

ونظمت الغرفة ايضا عددًا من ورش العمل بهدف تدريب وتطوير مهارات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى ربط التعليم بالصناعة من خلال المساعدة في إنشاء مدارس فنية تكنولوجية والتواصل مع الجامعات.

وتضمنت انشطة الغرفة ايضاً المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية والمحلية حيث شاركت الغرفة قرابة 17 معرضًا محليًا ودوليًا، منها معارض "تراثنا"، "هوم إن"، "هومكس"، "كايرو وود شو"، "دبي وود شو"، "ديزاين شو"، "كايرو ديزاين ويك"، بالإضافة إلى تنظيم وفد من المصنعين لزيارة معرض شنغهاي الدولي للماكينات والأخشاب في الصين .

ووقعت الغرفة عدة بروتوكولات تعاون مع جامعات مصرية لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وتأهيل الطلاب للعمل في المصانع، فضلا عن مشاركة الغرفة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتكتل طهطا للأثاث وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال ورش عمل تدريبية واعمال تشبيك مع الاعضاء.

وأطلقت مسابقة تصميمية تكريماً للمهندس أحمد حلمي، أحد أعمدة صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، والذي كان له دور بارز في تطوير القطاع، فضلا عن قيام الغرفة بالتعاون مع " Giz " لتطوير المناهج التعليمية بنظام الجدارات للتعليم المزدوج في قطاعات النجارة والتنجيد والدهانات، ضمن مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.

ومن جهته اشاد المهندس طارق حبشي رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب، بمجهودات مجلس الادارة خلال المرحلة الماضية ، مؤكدا أن الغرفة ستواصل جهودها في تطوير القطاع من خلال تعزيز التواصل مع الأعضاء، وتنظيم المزيد من ورش العمل والمعارض، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لربط التعليم بالصناعة.

واكد حبشي خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم، حرص الغرفة علي زيادة حضورها في المحافظات المختلفة لدعم صناعة الاثاث والأخشاب المحلية وحل المشكلات التي تواجه الأعضاء في جميع المناطق بالمحافظات، بما يأتي في صالح قطاع الصناعات الخشبية في مصر، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

واختتم حبشي تصريحاته بتأكيد أهمية دور الغرفة في دعم صناعة الأخشاب والأثاث في مصر، معربًا عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل الجهود المشتركة بين الغرفة وأعضائها والجهات الحكومية والخاصة، وذلك بالتزامن مع سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية لتوطين وتعميق الصناعة وتسريع حل المشكلات التي يعاني منها المصنعون.