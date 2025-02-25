فوز طالبات الفيوم بالمركز الثالث في بطولة مصر الدولية المفتوحة للكاراتيه

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - في بطولة مصر الدولية المفتوحة للكاراتيه الموحد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للكاراتيه واتحاد كيانات المصريين بأوربا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حيث نظم الإتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى بطولة مصر الدولية المفتوحة والتى أقيمت فى صالة 2 باستاد القاهرة الدولى، وفاز طلاب الفيوم بعدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

ففى منافسات الكومتيه، فازت الطالبة مرام مصطفى السيد - المدرسة الرياضية للبنات بالفيوم، بالمركز الثالث فى بطولة الكومتيه تحت ١٣ سنة وزن ٥٠ ك، وفازت الطالبة جنا محمد أبو العيد - مدرسة الشهيد محمد سيد شعبان بالعامرية بالمركز الثالث تحت ١٠ سنوات طول ١٥٠سنتمتر، وفازت الطالبة ليان مصطفى السيد - مدرسة الأوائل الخاصة، بالمركز الثالث تحت ١٠ سنوات طول ١٤٥ سنتمتر .

وفى منافسات الكاتا، فازت الطالبة مرام مصطفى السيد على بالمركز السادس كاتا تحت سن ١٣ سنة ، وفازت الطالبة جنا محمد أبو العيد بالمركز سادس كاتا تحت ١٠ سنوات، كما فازت الطالبة ليان مصطفى السيد بالمركز السادس تحت ١٠ سنوات .

جدير بالذكر، شهدت البطولة منافسات قوية،بمشاركة عدد من الدول، ومنها ( مصر . فرنسا . انجلترا . ايرلندا . رومانيا. ايطاليا . جنوب افريقيا ) وقد قام بتدريب الفريق المدرب محمد عبد القوى عبد القوى.

قدم وكيل الوزارة رسالة تهنئة للطالبات الفائزات، ورسالة شكر وتقدير لفريق الإشراف والتدريب، والإتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى على تنظيم بطولة مصر الدولية المفتوحة.

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