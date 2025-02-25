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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد علي حسن: مصر أفسدت مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد محمد علي حسن، الكاتب الصحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمارس منذ عام 2014 دورًا فاعلًا في الدبلوماسية الرئاسية، سواء خلال القمم الثنائية أو الزيارات الخارجية، ما يعكس مكانة مصر المحورية كـ"رمانة ميزان" في المنطقة.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدور المصري في التعامل مع الحرب على قطاع غزة غير مسبوق، حيث كثفت القاهرة جهودها على كافة الأصعدة لمنع مخطط التهجير للفلسطينيين.

وأشار إلى أن زيارة رئيس تيار الحكمة العراقي لمصر تحمل رسائل مهمة، أبرزها تأكيد دور القاهرة في التصدي لخطط الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن مصر أفسدت هذا المخطط من خلال مقترح إعادة إعمار غزة دون تهجير أي فلسطيني، وهو ما أدى إلى تراجع الأصوات الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تدفع بهذا الاتجاه.

كما لفت إلى الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية، ما يعكس التزام القاهرة بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تداعيات العدوان.

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