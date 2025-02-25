انطلاق الملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس بمشاركة مئات الطلاب والخريجين (صور)

انطلق مساء اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة من الملتقي التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025" والذى ينظمه مركز توظيف جامعة عين شمس علي مدار يومي 25 ، 26 فبراير.

رصدت البوابة نيوز مشاركة مئات الطلاب والطالبات وكذا الخريجين في جامعة عين شمس، للتعرف على الوظائف المتاحة والتقدم لها.

يشارك في الملتقي أكثر من 73 شركة من الشركات والبنوك العالمية والمحلية في مختلف المجالات والتخصصات، والتي توفر عددا ضخما من فرص التدريب والتوظيف، مما يعكس اهتمام عدد كبير من الشركات بلقاء وتوظيف خريجي وطلبة جامعة عين شمس.

ينعقد الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

ويقدم الملتقى التوظيفي فرصة متميزة لطلاب وخريجي الجامعة في التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، مراجعة السيرة الذاتية، ورش عمل في تخصصات فنية مختلفة، وغيرها من الأنشطة.

يقام الملتقى أيام 25 و26 فبراير 2024، حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس

ويستهدف كل يوم من اليومين كليات مختلفة:

حيث يستهدف اليوم الأول (الثلاثاء 25 فبراير): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان ،وكلية التربية "الأقسام العلمية".

واليوم الثاني (الأربعاء 26 فبراير): كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية " الأقسام الأدبية"، التربية النوعية، البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، الأثار.