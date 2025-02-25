بالصور.. وصول لاعبات منتخب الكرة النسائية لإستاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة رواندا

وصل منذ قليل لاعبات منتخب الكرة النسائية الي استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب رواندا في مباراة الإياب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية على النحو التالي: حبيبة صبري – إيمان حسن -نور خالد – ندى عماد – ياسمين عبد العزيز – عهد طارق – أميرة محمد – نور عبد الواحد – نهى طارق – مهيرة علي – حبيبة عصام . وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي - رودينا عبد الرسول - ثريا أشرف عبد الله - منار السيد هاني - منة عزت عبد الحميد - مروة توفيق أحمد - يارا صبري بسيوني .

ويلتقي اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني للكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.