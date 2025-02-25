ترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب “المرحلة الثانية” وذلك بحضور أندرياس باوم السفير السويسرى، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور أندرياس زيست مدير البرنامج، بالإضافة إلى مسئولى مكتب التعاون الدولى بالسفارة السويسرية والمحافظة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب، وأيضاً بمشاركة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة إدارة مياه الشرب بحضور السفير السويسري

وقد وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال شكره للوكالة السويسرية لتعاونها البناء في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمتها الجادة في توفير مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة بشرق مدينة أسوان من خلال مشروعات تحسين مياه الشرب ، بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للتشغيل .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة من جانبها لا تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات لمشروعات التعاون المشترك مع الجانب السويسرى .

ضرورة تكثيف آليات التعاون والإستعانه بالخبرات السويسرية للمساهمة فى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة المياة الجوفية بمنطقة الكرور

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف سبل وآليات التعاون والإستعانه بالخبرات السويسرية للمساهمة فى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة المياة الجوفية بمنطقة الكرور مع دراسة تطوير مأخذى المياه بمحطتى فريال وجبل تقوق لضمان تحقيق الجودة المطلوبة لمياه الشرب المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن إستمرار الدعم الفنى والمادى لمواصلة تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد المحطات والروافع والشبكات والخطوط الرئيسية لمياه الشرب .

كما أعرب المحافظ عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة المستقبلية في ظل إستعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر ليعكس ذلك العلاقات الودية والتاريخية بين دولتى سويسرا ومصر .

وشدد محافظ أسوان بالنتائج الإيجابية للمناقشات التى تضمنها الإجتماع ومنها حل مشكلة الصرف بمنطقة الناصرية شرق مدينة أسوان من خلال الإنتهاء من وتشغيل محطة رفع الناصرية بطاقة 46 الف م3 بتكلفة تقديرية 300 مليون جنية ، بجانب مناقشة المحاور الإستراتيجية والدعم الفنى من خلال تدريب الكوادر الفنية لتحسين مستويات الأداء الخاصة بفريق عمل الشركة مع دعم القطاع المالى والتجارى ، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية من تركيب خطوط رئيسية وإحلال وتجديد شبكة مياة الشرب بالكامل فى مناطق السيل وبحرى الزيداب بإجمالى أطوال 30 كم .

1000198091

1000198092