اتحاد الكرة يستعرض جاهزية استاد هيئة قناة السويس لمباراة المنتخب

استعرضت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم المصري ،جاهزية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستقبال مباراة المنتخب الوطني للكرة النسائية بنظيره منتخب رواندا .

حيث يلتقي اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني الكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة المنتخب الوطني للكرة النسائية ورواندا

تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تفاصيل المباراة

يرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني ورواندا

وكان قد لعب المنتخبين مباراة الذهاب في العاصمة كيجالى يوم الجمعة الماضي الموافق 21 فبراير، والتي انتهت بفوز سيدات الفراعنة بهدف نظيف سجلته حبيبة عصام.



