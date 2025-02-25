عقد رعاية كأس عاصمة مصر يمتد لـ 3 سنوات

اكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ان توقيع عقد رعاية كأس عاصمة مصر يمتد لمدة 3 سنوات من الان.

وجه النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات الكبيرة والطفرة العالمية التي تشهدها العاصمة الإدارية والتي تعد إحدي أهم معالم الجمهورية الجديدة.



وكشف أحمد دياب أن من حسن حظ رابطة الأندية وجود الثنائي سيف الوزيري ومحمد يحيي لطفي على رأس الشركة المتحدة للرياضة، كاشفا ان هناك مجهودات تمت بين الطرفين ساهمت في إنجاح منظومة كرة القدم بشكل كبير.



وأضاف دياب انه تم بيع مسمى كأس الرابطة هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير، مؤكدا ان جوائز بطولة الرابطة ستصل ل25 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أي نادٍ يشارك على 400 الف جنيه نظير المشاركة فقط علي ان تكون الجوائز كالتالي : البطل 10 ملايين

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

الرابع مليون ونصف