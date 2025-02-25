وزير الشباب يجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على هامش معرض سبورتس إكسبو

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بهدف التعاون في مجالات تطوير كرة القدم، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، ودعم برامج تنمية المواهب الرياضية.

حضر الاجتماع، لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدلية والشراكات، وبابلو دياز رئيس القسم التجاري التسويقي بالاتحاد، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك أثناء مشاركتهم في مؤتمر "SoccerEx" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتم تنظيمه على هامش "معرض سبورتس إكسبو 2025".

ويشمل البرتوكول عددا من المحاور أبرزها؛ إنشاء أكاديميات AFA على مستوى عالمي في مصر، وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص بقيادة متخصصين أرجنتينيين ذوي خبرة لتدريب المدربين، إضافة إلي تنفيذ برامج تبادل اللاعبين بين مصر والأرجنتين، والمشاركة في تجارب الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم.

كما تشمل الشراكة، إتاحة الفرصة للمدربين واللاعبين المصريين للمشاركة في تجارب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهيرة في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية هذه الشراكة في دعم منظومة كرة القدم الوطنية، والاستفادة من الخبرات الأرجنتينية في إعداد وتطوير المدربين واللاعبين.

من جانبه، قدم لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدولية والشراكات، الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الرياضة المصرية سيسهم في تطوير التبادل الرياضي بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2025" يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.