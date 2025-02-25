تفاصيل مقتل شاب على يد عاطل في الزاوية الحمراء.. ووالدة الضحية: المتهم هددني "هقتلك زي ابنك”

شهدت منطقة الزاوية الحمراء جريمة مأساوية راح فيها أحد الشباب ويدعى “سعيد” يبلغ من العمر 20 عامًا ضحية قتل على يد عاطل، بعدما سحله وضربه في الشارع.

التقت “البوابة نيوز” بأسرة الضحية، وقالت والدة المجني عليه إنه في يوم الحادث كانت تجلس في غرفتها وكانت تنتظر عودة نجلها، وبعد من قلقها على نجلها رن هاتفها المحمول من أحد الأقارب وقال لها بأن نجلها “سعيد” تعرض لحادثة، ذهبت الأم على الفور إلى المستشفى، لتعرف ما جرى لنجلها، ليخبرها الطبيب بوفاة فلذة كبدهـا في حادث مأساوي.

خلال حديثها مع البوابة نيوز، كشفت والدة الضحية، أنه أثناء وجودها في المحكمة رأت المتهم أمام النيابة وهو “متكلبش” وقال لها بكل وقاحة: “ أنا هقتلك زي ما قتلت ابنك” .

وبعين تذرف بدل الدموع دمًا، أكملت والدة الضحية حديثها قائلة: “ابن عمري راح مني... كل يوم، أنادي اسمه في الشارع وأقول محدش شاف سعيد؟ لكن لا أحد يرد..”

وأشارت والدة المجني عليه أن ابنها لم يكن يعرف المتهم ولم تكن بينهما سابق معرفة ولا تعرف لماذا فعل هذا بابنها قائلة "اللي قتل ابني اسمه شيكو دودو مسجل خطر وابني ميعرفوش قتل ابني اللي لسه هيكمل ٢١ سنة يوم ٢٨ فبراير من غير سبب وحرمه من حياته وشبابه.. ابني كان شاب مؤدب وكان شغال علي توك توك علشان يكسب لقمة عيشه بالحلال".

والتقط أطراف الحديث شقيق الضحية الذي أكد بأن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، وروى تفاصيل سحله في الشارع وربطه بالحبال.

وأشار “ يوسف” صديق الضحية سعيد المقرب، إلى حُسن أخلاق الضحية قائلًا: “سعيد أصلًا ملوش دعوة بحد، ولا بيحب المشاكل.. هو أطيب حد عينك تشوفه، وسعيد أصلًا ملوش جيش، المفروض كان يعمل كبير عيلة، بس سعيد قال عاوز أبعد عن الشارع والمشاكل، أنا ماليش غير أمي وأخويا، وكان طيب وجدع” مطالبًا بحق صديقه.

اعترافات المتهم

وأدلى عاطل متهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية.

وأكد المتهم أن خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه بسبب مبلغ مالي هي السبب وراء الجريمة.

وأضاف المتهم أنه كان قد اقترض مبلغا ماليا من المجني عليه ثم تعسر ماديا ولم يستطع توفيره وعند مطالبة الأخير له نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بمشاجرة.

وأضاف المتهم أنه حاول السيطرة على نفسه ولكن المشاجرة احتدمت بينهما فاستل سلاحا أبيض كان بحوزته وطعن المجني عليه فأسقطه غارقا في دمائه.

أقوال شهود العيان

واستمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال شاهد عيان في مصرع شاب على يد عاطل أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

وقال الشاهد: إنه والمجني عليه كانا في طريقهما لقضاء بعض حوائجمها فخرج عليهم المتهم ويدعى شيكو دودو، وافتعل معه مشاجرة وتعدى عليه بالضرب.



وأضاف الشاهد أن المجني عليه تدخل للزود عنه فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته فحمله سريعا وهرول إلى مستشفى السيد جلال لإسعافه وعلاجه ولكن أمر الله قد نفذ.

بلاغ الواقعة

كان تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





الضحية

الضحية

الضحية