كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الوحدة بملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الوحدة، رفقة السنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب، في ظل غياب الكولومبي جون دوران للإيقاف.

خاض كريستيانو رونالدو 20 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 44 نقطة، بينما يتذيل الوحدة الترتيب وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل النصر ضد الوحدة

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: ماجد محمد قشيش - محمد آل فتيل - إيمريك لابورت - نواف بوشل

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - علي الحسن - أيمن يحيى

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.