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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو: استعدنا 192 محتجزًا وسنحقق جميع أهدافنا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تمكنت من استعادة 192 محتجزًا، متعهدًا بإعادة جميع المحتجزين إلى إسرائيل.

وخلال تصريحات صحفية، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستبقى في مخيمات الضفة الغربية طالما كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا في الوقت ذاته توجيه ضربات قوية لإيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقال: "هدفنا الرئيسي هو ألا تتمكن طهران من حيازة قدرات نووية تهدد أمننا".

وأضاف نتنياهو أن "النصر في متناول أيدينا وسنحقق جميع أهدافنا"، مشيرًا إلى دعم بلاده لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتضمن السماح بحرية مغادرة قطاع غزة وإنشاء "غزة جديدة".

بنيامين نتنياهو إسرائيل