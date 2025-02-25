«التنسيقية» تناقش تطورات الساحة العالمية عقب إعادة انتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن جهودها لتعزيز الوعي السياسي وتحليل التطورات الدولية جلسة حوارية بحضور د. أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، لمناقشة آخر التطورات على الساحة العالمية عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لفترة ثانية.

يأتي اللقاء الذي نظمته الدائرة الأمريكية والأوروبية بلجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية في إطار متابعة انعكاسات السياسات الأمريكية على المشهد الدولي والإقليمي وتحليل تداعياتها على مصر والمنطقة.

تناولت الجلسة محورين رئيسيين، وهما: «ترامب والشرق الأوسط»، و«العلاقات الأمريكية والاتحاد الأوروبي وموقف ترامب من المنظمات الدولية».

وناقش الحضور خلال المحور الأول، الذي أدارت الحوار خلاله مي أنور عضو التنسيقية، تأثير سياسات ترامب على استقرار المنطقة، بما في ذلك مخطط التهجير وإمكانات تحققه، مؤكدين استبعاد تحققه نظرًا لوعي الشعب المصري وقوة ترابطه.

فيما تناول المحور الثاني، الذي جاء بإدارة النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مستقبل العلاقات الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على سياسة المنطقة، فضلًا عن تأثير قراراتها الأخيرة على مستقبل المنظمات الدولية، كما تم التطرق إلى موقف الرأي العام الأمريكي التحفظي من بعض سياسات ترامب، وخاصة ملف التهجير.

شارك في اللقاء كل من، النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية، يوستينا رامي، يارا ثروت، محي النواوي، آلاء بسيوني، زوسر تيتو، محمد سيف، زكي القاضي، جهاد سيف، مصطفى هلال، مينا كرم، أعضاء التنسيقية.

